Bij een steekpartij aan De Kamp in het Drentse dorp Gees, in de gemeente Coevorden, is één persoon zeer ernstig gewond geraakt. De politie kreeg rond 23.35 uur een melding binnen over het steekincident. Er was snel een mobiel medisch team ter plaatse.

De politie hield kort na de steekpartij een verdachte aan in de omgeving van De Kamp. Die verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De politie zegt nog onderzoek te doen naar de toedracht van het steekincident.