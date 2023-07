42.528 wandelaars beginnen aan 105e Vierdaagse

De 105e Vierdaagse is dinsdag van start gegaan met 42.528 lopers. Zondag en maandag haalden al ruim 3500 wandelaars hun startbewijs niet op. Dinsdagmorgen verschenen nog eens een kleine duizend lopers niet op de startlocatie aan de Wedren in Nijmegen. Het maximum aantal startkaarten van 47.000 was eerder dit jaar uitverkocht. Dat betekent dus dat er 4500 wandelaars verstek hebben laten gaan en dat zijn er meer dan andere jaren.

De organisatie van de Vierdaagse heeft geen goede verklaring voor het hoge aantal niet-lopers. “Het weer is prima en blijft ook goed deze week. Dat kan het niet zijn”, aldus marsleider Henny Sackers. De startkaarten werden dit jaar volgens een ander systeem verkocht. Ze waren in minder dan twee dagen helemaal uitverkocht. Inschrijvers moesten direct 109 euro betalen en zijn dat geld kwijt als ze niet komen opdagen.

Stichting De 4Daagse zegt te gaan onderzoeken waarom meer wandelaars dan anders niet aan de tocht zijn begonnen.

De Vierdaagse trekt dinsdag door de Betuwe. Sinds enkele jaren is de route op advies van de medische dienst omgedraaid. Wandelaars lopen nu ’s morgens vroeg over de dijk langs de Waal. Vroeger moesten zij aan het eind van hun eerste loopdag op het heetst van de dag over de lange dijk zonder schaduw.