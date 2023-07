Betogers in Albergen willen dat gemeente ‘kleur bekent’ over azc

In Albergen hebben dinsdagavond zeker honderd mensen geprotesteerd tegen de gang van zaken rond het voormalige hotel in het Twentse dorp dat een asielzoekerscentrum (azc) moet worden. De demonstranten verzamelden rond 18.00 uur bij oud-hotel ’t Elshuys en reden daarna door naar het stadhuis van de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt. Daar bleven ze tot iets na 19.30 uur staan.

Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse staken sommige betogers rookbommen en vuurwerk af. Ook overhandigden ze een verklaring aan wethouder Ursula Bekhuis, die asiel in haar portefeuille heeft. Waarnemend burgemeester Jon Hermans was daarbij aanwezig. De twee bestuurders, die bij het stadhuis waren vanwege de raadsvergadering die om 19.30 uur begon, werden later uitgejoeld.

Een deel van de demonstranten woont in de buurt van het geplande azc in Albergen. In hun petitie hekelen de omwonenden en actiegroepen tegen het centrum onder meer de “gebrekkige communicatie rond de plannen van het COA met hotel ’t Elshuys”. Ze willen dat er harde afspraken over het azc op papier worden gezet, zoals de einddatum 1 november 2032. Ook willen ze dat wordt vastgelegd dat er geen zogeheten veiligelanders in het hotel worden opgevangen: asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning.

“Met mensen die weten dat ze geen status krijgen is het wachten totdat er gedoe komt”, licht Hennie de Haan toe namens de omwonenden. “Waarom geen statushouders of mensen met zicht of een verblijfsvergunning? Die moeten een eerlijke kans krijgen.” Volgens De Haan is het tijd dat het gemeentebestuur concrete stappen zet. “Ze zeggen steeds dat ze hun best doen en ermee bezig zijn, maar dat horen we nu al bijna een jaar. Het college en de raad moeten deze zomervakantie echt gaan nadenken: welke kleur ga ik bekennen?”

Wethouder Bekhuis heeft beloofd om later deze week met een reactie gekomen, zegt De Haan. Volgens de regionale omroep RTV Oost erkende Bekhuis dat de communicatie met de betrokken buurtbewoners directer moet en beter kan.

Over het ‘asielhotel’ in Albergen is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Het COA kocht het hotel in augustus vorig jaar, waarbij de gemeente Tubbergen naar eigen zeggen was gepasseerd. Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel wilde driehonderd mensen opvangen in het hotel, maar dat aantal werd na aanhoudende kritiek gehalveerd. Wanneer het azc opengaat, is niet duidelijk.