BIjna 43.400 lopers beginnen aan 105e Vierdaagse in Nijmegen

Bijna 43.400 lopers hebben zondag of maandag hun startkaart voor de 105e Vierdaagse in Nijmegen opgehaald, meldt de organisatie maandag. Dat betekent dat ongeveer 3500 mensen die zich hadden ingeschreven hebben afgezien van deelname aan de wandelprestatietocht. Alle 47.000 beschikbare kaarten waren uitverkocht. Een enkeling wilde wel gaan lopen, maar arriveerde maandag pas op de Wedren in Nijmegen toen de startbureaus al dicht waren. De ervaring leert volgens de organisatie dat dinsdag alsnog niet iedereen met een startkaart verschijnt, zodat ongeveer 42.500 lopers op pad zullen gaan voor de Dag van Elst door de Betuwe.

Voor het eerst gaat een zogenoemde safety car voor het wandellegioen uit over het parcours. De inzittenden van de “bezemwagen vooraf”, zoals marsleider Henny Sackers het noemde, controleren of de hele route klaar is voor de lopers. Ze controleren onder meer wegafzettingen, medische hulpposten en of alle controleposten op hun plek zijn. Vierdaagselopers mogen de bezemwagen niet inhalen. Als ze dat toch doen, lopen ze op eigen risico. Bij controleposten worden te snelle lopers gewaarschuwd dat ze op de bezemwagen moeten wachten.

Voor de safety car is gekozen omdat een kleine groep lopers elk jaar probeert om als eerste in Nijmegen te finishen. Dat had tot gevaarlijke situaties tot gevolg omdat er wandelaars in het donker over niet afgezette openbare wegen liepen. Stichting De 4Daagse garandeert de veiligheid van het parcours achter de safety car. Als iemand toch vooruit loopt en bijvoorbeeld een ongeluk krijgt, is de organisatie daar niet verantwoordelijk voor. Wie door snelwandelen een controlepost mist, wordt gediskwalificeerd. Snelwandelen en hardlopen is tijdens de Vierdaagse altijd al verboden.