Curaçao breekt toeristenrecord, maar aantal Nederlanders daalt

Volgens het Curaçaose toerismebureau bezochten nog niet eerder zoveel vakantiegangers het Caribische eiland als in het eerste half jaar van 2023. Het gaat om 272.870 toeristen in zes maanden. Het vorige bezoekersrecord werd gevestigd in 2019 met 237.774 toeristen in de eerste helft van het jaar. Dat is een stijging van 15 procent, aldus het toerismebureau.

Aan het begin van het jaar zei Curaçao zich te richten op een recordaantal bezoekers van 525.000 bezoekers in 2023. Die cijfers worden tot nu toe gehaald, maar opvallend is dat het aantal Nederlandse toeristen afneemt. Traditiegetrouw komen de meeste toeristen op Curaçao uit Nederland.

Afgelopen juni bezochten 13.804 Nederlandse toeristen het eiland, 7 procent minder dan juni 2022 toen 14.796 Hollandse toeristen naar Curaçao gingen. Ter vergelijking: in dezelfde maand kwamen er 13.071 Amerikaanse toeristen naar het eiland.

Het totaalaantal bezoekers uit Noord-Amerika is in 2023 met 45 procent gestegen ten opzichte van 2022. Daarnaast neemt ook het aantal bezoekers uit Zuid-Amerika en de Caraïben flink toe. Curaçao kende tot 2019 een gestaag stijgende lijn in het aantal bezoekers. Maar door de coronapandemie daalde het aantal bezoekers flink in 2020 en 2021. Vanaf 2022 gingen de cijfers weer omhoog.