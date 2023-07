Eerste Vierdaagselopers alweer terug in Nijmegen

De eerste deelnemers aan de 105e Vierdaagse in Nijmegen hebben hun eerste wandeldag alweer afgerond. Een militair en een rolstoeler kwamen kort na elkaar voor 10.00 uur over de finish. Er is elk jaar een kleine groep op het parcours van de 50 kilometer die probeert om als eerste terug te komen in Nijmegen, maar snelwandelen en hardlopen is volgens de reglementen van de Vierdaagse verboden.

De organisatie van de Vierdaagse laat dit jaar voor het eerst een safetycar voor de wandelaars uit rijden om te controleren of de parcoursen klaar en dus veilig zijn voor de wandelaars. Onder de snelle wandelaars was daarover dinsdagmorgen irritatie, aangezien het verboden is om de safetycar in te halen. Lopers die zich daar niet aan houden doen dat op eigen risico. Ze lopen de kans om een mobiele controlepost onderweg te missen. Dat betekent diskwalificatie bij terugkomst in Nijmegen.

Of alle wandelaars achter de safetycar zijn gebleven zal later dinsdag blijken. In het verleden waren hele snelle lopers soms al kort na 09.00 uur terug in Nijmegen.