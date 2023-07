Eerste wandeldag Vierdaagse te veel voor 732 lopers

De eerste wandeldag van de Vierdaagse was voor 732 lopers te veel, maakte de organisatie dinsdag bekend. Zij zijn onderweg op het parcours door de Betuwe uitgevallen of ze kwamen te laat over de finish in Nijmegen. Dinsdagochtend verschenen al een kleine duizend lopers niet aan de start. Dat betekent dat er nog 41.796 deelnemers aan de Vierdaagse zijn.

Hoeveel lopers woensdag op pad gaan voor de tweede loopdag door het Land van Maas en Waal moet blijken na de start. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen is gebleken dat de eerste loopdag voor de wandelaars de zwaarste is, terwijl altijd werd aangenomen dat de tweede dag de moeilijkste was.

Op de eerste dag krijgt 20 procent van de lopers te maken met uitdroging, zeker als het zoals dinsdag warm en zonnig is. Een aantal van die wandelaars haalt de eerste dag wel, maar gaat op de tweede dag niet meer van start. Later in de week past het lichaam zich aan de inspanning aan.