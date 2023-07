Ellemeet (GroenLinks) verlaat Tweede Kamer na verkiezingen

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt ermee na de Tweede Kamerverkiezingen in november. In een verklaring op Twitter vergelijkt zij het Kamerwerk met een “driedubbele marathon”, en spreekt zij haar zorg uit over “het gure klimaat waarin politici moeten opereren”.

Ellemeet (47) kwam in 2014 voor het eerst in de Tweede Kamer als tijdelijk vervanger van Linda Voortman, die met zwangerschapsverlof ging. De verkiezingen van 2017 leverden haar een eigen plek op in de Kamer. Naast zorg- en justitiewoordvoerder is zij vicevoorzitter van de GroenLinks-fractie en geldt zij als een vertrouweling van partijleider Jesse Klaver.