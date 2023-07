In wild uitgestorven algazellen geboren in ARTIS

In de afgelopen weken zijn drie algazellen geboren in ARTIS, waarvan twee nog in leven zijn. Een van de drie overleed een paar dagen na de geboorte, meldt de Amsterdamse dierentuin dinsdag. De algazel, een spiesbok, was ooit een van de meest voorkomende grote zoogdieren in Noord-Afrika, maar is nu uitgestorven in het wild.

“Het zijn twee geitjes en de jongste loopt sinds deze week nu ook samen met de moedergeit bij de kudde”, zegt dierverzorger Danny Sopjes over de twee jonge algazellen. “Beide lammeren troffen we kort na hun geboorte al volledig droog en schoongelikt aan, wat een goed teken is van de binding tussen de moeders en hun jongen.”

Dit zijn de eerste geboortes in het nieuwe verblijf naast de hoofdentree, waar de algazellen samenleven met de stokstaartjes. “Terwijl zij nog wat onwennig op hun poten probeerden te gaan staan, verzamelden de stokstaartjes zich al snel nieuwsgierig en onderzoekend rondom de jonge algazellen. De lammeren verbleven een poosje apart van de kudde om uit te rusten en de moeder-jongband te versterken. Aan het oudste lam, dat nu vier weken is, kun je goed zien hoe snel ze groeien en sterker worden. De jongen zijn na ongeveer veertien weken zelfstandig en niet meer afhankelijk van hun moeder.”

De algazel is sinds het jaar 2000 door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) aangemerkt als ‘uitgestorven soort in het wild’. Via zes herintroductieprojecten wordt de diersoort in vier beschermde gebieden weer teruggebracht in zijn oorspronkelijke leefgebied, meldt ARTIS.