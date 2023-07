Marsleider lost startschot voor 105e Vierdaagse

Marsleider Henny Sackers van Stichting De 4Daagse heeft dinsdagmorgen om 04.00 uur het startschot gelost voor de 105e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. De lopers die vier dagen achter elkaar telkens 50 kilometer afleggen mochten daarmee van start. De wandelaars op de 40 kilometer volgen een uur later en de 30 kilometerlopers vertrekken tussen 07.00 en 08.00 uur. Dinsdag staat de zogeheten Dag van Elst op het programma, een tocht door de Betuwe die zelfs Arnhem even aandoet.

Sackers hoopt op “een gewone Vierdaagse”, zei hij. De emeritus hoogleraar sanctierecht, zelf een ervaren Vierdaagseloper, is sinds 2018 marsleider. In zijn eerste jaar was het erg warm. In 2020 en 2021 ging de Vierdaagse niet door wegens het coronavirus. In 2022 was er wel weer een Vierdaagse, maar was het opnieuw erg warm. Zo warm dat het Vierdaagsebestuur moest besluiten om de eerste wandeldag te schrappen wegens de hitte. Later in die week kreeg de Vierdaagse te maken met boerenprotesten op tractoren.

Vorig jaar was de Vierdaagse voor het eerst niet helemaal volgeboekt, omdat veel lopers nog rekening hielden met een terugkeer van de maatregelen vanwege corona. Dit jaar was het evenement sneller dan ooit uitverkocht. De eigen weerdienst van de Vierdaagse voorspelt vier dagen met “prima wandelweer.”