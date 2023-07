Omhelzen en inbreken op Lowlands voor onderzoek naar DNA-sporen

Lowlands biedt deze zomer niet alleen een podium aan muzikanten en andere artiesten. Twee jonge promovendi doen dit jaar tijdens het driedaagse muziekfestival in augustus onderzoek naar DNA-sporen. Met verschillende experimenten wordt gekeken naar verschillen tussen DNA-sporen van misdadige en onschuldige handelingen.

In een van de experimenten moeten deelnemers elkaar knuffelen, waarbij wordt gekeken waar mensen elkaar precies vasthouden. “We hopen met de data uit deze experimenten onderbouwd te kunnen zeggen of sporen beter passen bij bijvoorbeeld knuffelen dan bij het verslepen van een lichaam”, aldus een van de onderzoekers.

In een ander experiment worden bezoekers van het festival uitgenodigd om in een proefopstelling een inbraak te plegen. Ze moeten onder tijdsdruk een deur forceren en later weer ontsnappen via een raam. Een van de onderzoekers: “Het is goed om te kunnen onderbouwen waar je DNA en vingersporen kunt verwachten bij verschillende scenario’s én hoe je die het beste kunt interpreteren. Dat is waardevolle kennis voor de politiepraktijk.”

De onderzoekers hebben er zin in, maar verwachten ook chaos: “Het is een festival met veel mensen die we best gekke dingen vragen. Maar: alles voor de wetenschap!” Het onderzoek maakt deel uit van het project “Geen spoor te verliezen”, een samenwerking tussen het Nederlands Forensisch Instituut, de Politieacademie, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.