Onzekerheid over financiering stikstofaanpak provincies

Het is niet zeker of de 24,3 miljard euro die het demissionaire kabinet heeft gereserveerd voor de provinciale landelijke gebiedsplannen kan worden uitgekeerd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Begin september besluit de Tweede Kamer welke dossiers pas weer door een nieuw kabinet kunnen worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat de Kamer met dit dossier wil doen. Los daarvan krijgen de provincies zeker niet de 58,6 miljard euro die zij denken nodig te hebben voor de uitvoering van hun plannen.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft eerder aangegeven dat het transitiefonds “toereikend moet zijn voor de opgave die moet worden gerealiseerd”, laat een woordvoerder van het ministerie van LNV weten. Dat doet zij in reactie op het totaalbedrag dat provincies nodig denken te hebben om hun plannen voor het landelijk gebied en het terugbrengen van de stikstofuitstoot te kunnen uitvoeren.

Drenthe meldde dinsdag als laatste provincie hoeveel geld (4,5 miljard euro) ze uit het transitiefonds wil hebben.

De gebiedsprogramma’s die alle provincies hebben ingeleverd, worden nu aan diverse criteria getoetst, zegt een woordvoerder van het ministerie. Na een gehele of gedeeltelijke positieve beoordeling door het Rijk kan een provincie daarvoor een rijksbijdrage aanvragen.

“Voor dit hele proces geldt de onzekerheid dat niet duidelijk is welke dossiers controversieel zullen worden verklaard nu het kabinet demissionair is”, zegt de woordvoerder. “Deze onzekerheid gaat ook op voor de door dit kabinet gealloceerde 24,3 miljard voor het transitiefonds waar onder meer de gebiedsprogramma‚Äôs uit bekostigd worden.”

“Minister Van der Wal wil voortgang blijven boeken waar dit mogelijk is, binnen de ruimte die de Tweede Kamer en Eerste Kamer geven”, voegt de woordvoerder daaraan toe. “De uitdagingen op het gebied van natuur, stikstof, water en klimaat zijn immers niet veranderd. Het is en blijft belangrijk om stappen te zetten voor onder andere natuurherstel en stikstofreductie.”