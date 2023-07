Rob Jetten heeft bij D66 twee concurrenten

Kandidaat-lijsttrekker voor D66 Rob Jetten heeft er in ieder geval twee concurrenten bij. Voor zover nu bekend doen ook Ton Visser en Wassila Hachchi een gooi naar het lijsttrekkerschap. Voor Visser is het de vierde keer dat hij meedoet. Hachchi heeft één missie: het afschaffen van politieke partijen en de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.

Vanaf dinsdag tot 27 juli kunnen D66-leden zich melden als zij kandidaat-lijsttrekker willen worden of interesse hebben om D66 in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Kandidaat-lijsttrekkers hebben 249 steunverklaringen nodig van D66-leden. Jetten is daar al van verzekerd, laat een woordvoerder van de partij weten.

Hachchi was van medio 2010 tot eind januari 2016 D66-Kamerlid. Ze vertrok toen onverwachts naar de Verenigde Staten, naar eigen zeggen om te helpen met de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Haar plotselinge vertrek leverde flinke commotie op binnen haar partij. Hachchi zegde later dat jaar haar lidmaatschap op, maar werd in 2018 weer lid.

“Ik ambieer verandering”, zegt Hachchi tegen het ANP. “Ik heb mij gekandideerd als politiek leider met één missie: het afschaffen van politieke partijen en de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers.” Politieke partijen noemt ze “democratische dictators” die hiërarchisch zijn en gefocust zijn op macht.

D66 is bij uitstek de partij die dit kan proberen te bereiken, vindt Hachchi. Ze vindt dat D66 moet worden opgeheven zodra de partij de herinvoering van onafhankelijke volksvertegenwoordigers heeft gerealiseerd.

Ze waagt zich niet aan een voorspelling of ze met haar missie voldoende steunbetuigingen krijgt en als kandidaat mee kan doen aan de verkiezingen. “Ik richt me nu eerst op het verzamelen van steunbetuigingen.” Aan het einde van dinsdagmiddag stond de teller op dertig.

Visser is taxichauffeur en woont in China. Toen hij het drie jaar geleden opnam tegen Sigrid Kaag kreeg Visser 3 procent van de stemmen.

Op 27 juli om 12.00 uur sluit de aanmelding. Als de gegadigden aan de gestelde eisen voldoen, worden zij als kandidaat-lijsttrekker aan de leden voorgelegd. Tussen 2 en 9 augustus kunnen de leden digitaal stemmen. Op 3 augustus is er een digitale kennismaking met de kandidaten. Op 12 augustus wordt bekend wie de lijsttrekker bij de komende verkiezingen wordt.