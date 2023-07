Santokhi: traject slavernijverleden eindigt niet bij 200 miljoen

De 200 miljoen euro voor het fonds voor maatschappelijke initiatieven voor verwerking van het slavernijverleden in het hele Koninkrijk en Suriname is niet het einde van het traject. Dat zei de Surinaamse president Chan Santokhi kort voor overleg met demissionair premier Mark Rutte in Brussel. “Dit is maar een onderdeel van het slavernijverleden”, zei hij. “Straks komt het koloniaal verleden, we hebben ook nog het inheemse en ook nog de nazaten van de contractarbeiders.”

Santokhi is op een top van de EU-leiders en 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, afgekort CELAC. Daar wordt naar verwachting in de slotverklaring naar het slavernijverleden in de regio verwezen. “Nederland is trendsetter geweest”, zei Santokhi. “Ik hoop dat andere landen volgen.”

De Surinaamse president verwees ook naar de recente Nederlandse excuses voor het slavernijverleden, waaronder die op 2 juli van koning Willem-Alexander. Maar achter de excuses “zit nog een komma”. “Ik denk dat het een heel traject is dat niet zal eindigen bij de 200”, aldus Santokhi, “waarbij herstelbetalingen een onderdeel is”.

Hij zei dat Suriname koning Willem-Alexander graag ontvangt. “Hopelijk is hij volgend jaar wel aanwezig op 1 juli.” Dan herdenkt het land de afschaffing van de slavernij.