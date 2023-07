Agent ontslagen na racistische uitlatingen in filmpje

Ee agent van de politie Oost-Nederland wordt ontslagen omdat hij in een filmpje discriminerende en racistische opmerkingen heeft gemaakt. Een andere agent wordt bestraft met voorwaardelijk ontslag en overplaatsing naar een ander team. Deze man krijgt ook een soort van taakstraf binnen het thema diversiteit en inclusie, aldus de politie.

De Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren (AGFA Politie) moet nog advies geven over deze voorgenomen straffen. Pas daarna worden de straffen definitief, laat de leiding van de politie Oost-Nederland weten.

De twee agenten maakten deel uit van een groep die met een busje naar Parijs ging om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Van de gesprekken werd een filmpje gemaakt, dat voor veel ophef zorgde toen bleek dat er racistische opmerkingen waren gemaakt. In het busje zaten ook anderen dan agenten, en die hebben ook opmerkingen gemaakt, is uit onderzoek gebleken.

In de groep zaten nog vier agenten. Twee van hen, die een leidinggevende taak hebben binnen hun team, hebben een schriftelijke berisping gekregen. De politieleiding neemt het hun kwalijk dat ze niks deden om de ongepaste uitlatingen te stoppen. Ook maakten ze opmerkingen die anderen aanleiding gaven om grensoverschrijdende dingen te zeggen. Dat wordt gezien als plichtsverzuim. Deze mannen moeten ook “werkzaamheden verrichten op het thema diversiteit en inclusie.” De laatste twee hebben een formele waarschuwing gekregen. Ze deden niks om de racistische opmerkingen te stoppen, maar hebben zelf niet zoiets gezegd.

De politie neemt het zestal zeer kwalijk dat zij het vertrouwen in de politie hebben geschaad, zegt politiechef Janny Knol. “Een deel van de medewerkers heeft zich laatdunkend uitgelaten over andere mensen. Dat past niet bij de politie die wij willen zijn.” Volgens Knol laten de zes betrokkenen inmiddels “diepe schaamte, tranen en persoonlijke worstelingen” zien. Over de straffen is overleg geweest met deskundigen, belanghebbenden en het Openbaar Ministerie.