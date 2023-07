BIJ1 Amsterdam wil door, ondanks vertrek twee raadsleden

De Amsterdamse tak van BIJ1 wil doorgaan, ondanks dat twee BIJ1-raadsleden maandag bekendmaakten dat ze zich per direct hebben afgesplitst van hun partij. In een statement op Instagram roept de partij haar leden op om “samen sterk te staan en onze missie voort te zetten”. “Samen kunnen we blijven bouwen aan een sociaal en inclusief Amsterdam.”

De raadsleden Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi kondigden maandag aan na het zomerreces als onafhankelijke raadsleden verder te gaan, omdat er bij BIJ1 volgens hen sprake is van een “toxische, structureel onveilige omgeving” zonder interne democratie. Dat betekent dat BIJ1, dat twee zetels had in de Amsterdamse raad, daarin na de zomer niet meer vertegenwoordigd zal zijn. De partij is overigens nog wel vertegenwoordigd met deelraadsleden in verschillende stadsdeelcommissies.

De Amsterdamse partij noemt het vertrek van de fractieleden “een tegenslag”, maar zegt haar leden te verzekeren dat “Amsterdam BIJ1 niet opgeeft”. “Onze strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid gaat onverminderd door.” Hoe de toekomst van de partij eruit gaat zien, wordt verder besproken op een ledenvergadering aanstaande vrijdag, zo staat in het bericht.

Het besluit van Veldhuyzen en Ahmadi om BIJ1 te verlaten volgde op een serie incidenten en ruzies binnen de partij, die in 2016 is opgericht door voormalig tv-presentator en huidig Tweede Kamerfractievoorzitter Sylvana Simons. In september vorig jaar stapte het volledige Amsterdamse partijbestuur op. Ook ging Carla Kabamba, de nummer twee van BIJ1 in Amsterdam, toen in haar eentje verder in de raad.

In 2018 won BIJ1 bij de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad voor het eerst een zetel, waardoor Amsterdam wordt gezien als bakermat van de partij. Partijleider Simons verruilde haar zetel drie later voor een plek in de Tweede Kamer. Vorig jaar deed BIJ1 het opnieuw goed bij de lokale verkiezingen. In Amsterdam haalde de partij toen drie zetels.

Na het opstappen van Kabamba in september bleven er nog twee zetels over. Tijdelijke fractievoorzitter Dinah Bons nam het stokje over van Veldhuyzen, die sinds september met een burn-out thuiszit. Het plan was dat hij na het zomerreces weer zou terugkeren.