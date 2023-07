Gewonde door steekpartij in Delft, aanrijdingen bij vluchtpoging

Een persoon is woensdagavond gewond geraakt door een steekpartij bij een ziekenhuis aan de Reinier de Graafweg in Delft. De verdachte is ervandoor gegaan en veroorzaakte meerdere aanrijdingen tijdens zijn vluchtpoging. De politie heeft de persoon kunnen oppakken op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk.

De politie kan nog geen informatie geven over de exacte locatie van de steekpartij of over de verdachte. Ook is onduidelijk over of er nog gewonden zijn gevallen bij de aanrijdingen, wel lijkt een aantal mensen ter plaatse te worden nagekeken door ambulancemedewerkers.