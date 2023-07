Groningen eist duidelijkheid over gasbesluit

Overheden in de provincie Groningen eisen dat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) duidelijk vastlegt hoe en onder welke voorwaarden eventueel toch nog gas gewonnen kan worden uit het Groningenveld. De regionale overheden zien in het ontwerpbesluit onder meer onduidelijkheid over de gasputten die na 1 oktober op ‘waakvlamniveau’ open zouden kunnen blijven. Ze roepen Vijlbrief op de zorgen bij inwoners weg te nemen en “mogelijke maatschappelijke ontwrichting” te voorkomen.

De regering wil in een wet vastleggen dat vanaf 1 oktober geen gas meer wordt gewonnen uit het Groningenveld. Alleen als het komende winter erg koud wordt, zouden elf clusters gasputten weer kunnen worden geopend om eventuele problemen in de energieleveringszekerheid op te vangen.

De regio wil dat duidelijk wordt hoe dit precies in zijn werk zou gaan en wat het waakvlamniveau precies betekent. Ook willen de overheden helder krijgen wat de gevolgen van het besluit zijn voor de versterking van gebouwen. Mogelijk moeten er woningen aan het versterkingsprogramma worden toegevoegd. Vijlbrief heeft hierover wel toezeggingen gedaan, maar is die volgens de provincie nog niet nagekomen. De regio wil verder dat gedupeerde inwoners schade door mijnbouw bij één loket kunnen laten afwikkelen.

Premier Mark Rutte zei vorige maand dat het alleen bij een “perfect storm” nodig is om het Groningenveld weer op het waakvlamniveau te zetten. Alleen bij een zeer strenge winter én problemen met de gasbergingen moet er wat gewonnen worden, maar de kans dat dat gebeurt, is volgens hem heel klein. Hij is er zeker van dat de putten vanaf 1 oktober 2024 worden dichtgestort.

Daarnaast bevestigde Vijlbrief (Mijnbouw) vorige week nog eens dat de val van het kabinet geen consequenties moet en mag hebben voor de herstel- en versterkingsoperatie. “Onze inschatting en die van de staatssecretaris is dat er voldoende politiek draagvlak is om hiermee op volle kracht door te gaan”, zei Susan Top, de nieuwe gedeputeerde voor mijnbouw, schade en versterken.