Langere treinen van en naar Amsterdam tijdens Canal Parade

Tijdens de Canal Parade in Amsterdam op zaterdag 5 augustus rijden er van en naar de hoofdstad langere treinen. Overdag zijn de treinen richting Amsterdam langer, en in de avond de vertrekkende treinen. NS adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Ook wordt aangeraden om voor de terugweg “niet te mikken op de allerlaatste trein, deze kan erg druk zijn”, aldus NS.

Verder komt er op Amsterdam Centraal een zogeheten Change Station, waar reizigers die niet uitgedost in de trein willen zitten, zich klaar kunnen maken voor de Canal Parade. Het Change Station, te vinden in de middelste reizigerstunnel, gaat op 5 augustus open en heeft pashokjes, make-up- en wastafels.

Ook zijn er op het Centraal Station overal regenboogkleuren te zien. Zo wil NS bezoekers vast in de sfeer brengen voor Queer & Pride, dat van zaterdag 22 juli tot en met zondag 6 augustus is. Op het dak van het station wappert een Pride-vlag, net als in de monumentale hal boven de entree naar de middelste reizigerstunnel. Ook op de digitale borden met vertrekkende treinen zijn regenboogkleuren te zien.