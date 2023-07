Lenen en kopen op afbetaling is weer duurder geworden

Sinds 1 juli 2023 mogen aanbieders van consumptief krediet een rentepercentage van maximaal 14% hanteren. Het betekent een stijging van 2% ten opzichte van de afgelopen periode.

Verschillende vormen van leningen en kredieten, zoals rood staan op de bankrekening, gespreid betalen met een creditcard, een persoonlijke lening en kopen op afbetaling, kunnen hierdoor duurder worden.

Rentestijging

De stijging van de maximale rente wordt veroorzaakt door de toename van de wettelijke rente, die van 4% naar 6% is gestegen. Dit wettelijke rentepercentage is gekoppeld aan de rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB). Om de inflatie onder controle te houden, heeft de ECB de afgelopen maanden de rente meerdere malen verhoogd.

Daarentegen blijft de maximale opslag juist lager. De rente die consumenten betalen voor een krediet bestaat in feite uit twee componenten: de wettelijke rente (6% per 1 juli 2023) en een maximale opslag. Deze opslag dient onder andere als dekking voor risico’s bij wanbetaling.

Inflatie

Momenteel, in 2023, hebben we te maken met een hoge inflatie, mede door de economische opleving na de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. Hierdoor ontstaat schaarste van goederen en diensten, waardoor de vraag groter is dan het aanbod en inflatie ontstaat. Een hogere rente wordt vervolgens ingezet om de inflatie te beteugelen.

Een renteverhoging compenseert banken, hypotheekverstrekkers en kredietverstrekkers voor hun hogere kosten. Bovendien stimuleert een hogere rente consumenten om minder uit te geven en meer te sparen, omdat zij een hogere rente op hun spaargeld ontvangen. Als consumenten minder goederen en diensten kopen, daalt de vraag, wat resulteert in een lagere inflatie.

Geld lenen

Het ministerie van Financiën waarschuwt voorzichtig te zijn bij het aangaan van financiële verplichtingen vanwege de huidige hogere maximale rente. Met name bij kortlopende leningen (flitskredieten) of kopen op afbetaling wordt het maximale rentepercentage van 14% gehanteerd, waardoor de kosten hoog oplopen. Roodstand op de bankrekening of een creditcardschuld zijn hier voorbeelden van. Het is verstandig om hiermee rekening te houden.

Wilt u toch geld lenen? Bijvoorbeeld voor een auto of een verbouwing/verduurzaming van uw woning, dan kan een persoonlijke lening met een looptijd tot 15 jaar een voordelig alternatief bieden. De rente op een persoonlijke lening ligt altijd lager dan bij andere leenvormen.