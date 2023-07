Man (43) overleden na schietpartij in Amsterdam-Noord

Een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is overleden na een schietpartij in Amsterdam-Noord dinsdagmiddag. Volgens de politie liep de man in eerste instantie zware verwondingen op. Niet veel later is hij aan zijn letsel overleden in het ziekenhuis.

Na het incident zijn twee mannen van 37 en 38 jaar uit Almere aangehouden. Hun rol bij de beschieting wordt nog onderzocht, maar ze zijn waarschijnlijk allebei niet de schutter geweest, denkt de politie. Er wordt daarom gezocht naar mensen die meer weten over de zaak.

De schietpartij was dinsdag rond 16.00 uur op het Vikingpad in de wijk de Banne. “Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom, staat nog niet vast”, zegt de politie. Volgens getuigen was er een harde knal te horen, waarna een gewonde man een rode auto in werd getrokken, die daarna snel wegreed. “Niet lang daarna bleek dat het slachtoffer in het ziekenhuis was komen te overlijden.”

De politie is bezig met het horen van getuigen en is nog op zoek naar camerabeelden en naar een mogelijk relevante getuige die na de schietpartij wegfietste.