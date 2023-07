Man die vrijdag werd aangehouden om steekpartij Leiden weer vrij

De 39-jarige man die vrijdag werd aangehouden vanwege het fatale steekincident in Leiden zit niet meer vast. De Leidenaar is geen verdachte meer in de zaak, meldt de politie.

Een 38-jarige inwoner van Leiden zit nog wel vast vanwege het steekincident. Hij werd maandagmiddag aangehouden en wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De Leidenaar zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Op de Oude Rijn in Leiden werd vrijdagochtend een 66-jarige man doodgestoken in Diaconaal Centrum De Bakkerij. Twee anderen raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht.

Na een urenlange klopjacht werd de 39-jarige man aangehouden die woensdag is vrijgelaten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de informatie die vrijdag tijdens het onderzoek naar boven kwam de politie op het spoor van de Leidenaar bracht.

De rechter-commissaris heeft dat maandag ook getoetst en geoordeeld dat er voldoende reden was om de 39-jarige man aan te houden, zegt ze. “We hebben dus niet zomaar iemand van straat geplukt.”

Na uitgebreid onderzoek wordt de 39-jarige inwoner van Leiden echter niet langer verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. Dat maakt zijn 38-jarige stadgenoot nu de enige verdachte in de zaak. Of de twee mannen elkaar kennen, kan de politie niet zeggen. Een eventuele connectie wordt onderzocht.

Het Openbaar Ministerie zegt geen details te kunnen delen over waar de 38-jarige Leidenaar precies van wordt verdacht.