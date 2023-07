Noord-Holland bepleit scherpere regels luchtkwaliteit na meting

De luchtkwaliteit in de IJmond, het Amsterdamse havengebied en de Haarlemmermeer lag vorig jaar op alle meetlocaties binnen de wettelijke grenswaarden. Maar omdat inwoners van Noord-Holland nog steeds last hebben van stoffen in de lucht pleit de provincie bij het Rijk voor scherpere milieuregels gericht op het beperken van gezondheidsschade, laat gedeputeerde Jeroen Olthof (leefbaarheid, gezondheid en milieu) weten.

De jaarlijkse rapporten over luchtkwaliteit in opdracht van de provincie zijn gebaseerd op doorlopende metingen op een aantal locaties. De concentraties luchtverontreinigende stoffen vertonen de afgelopen tien jaar een dalende trend, maar in de drie genoemde gebieden wordt nog niet voldaan aan de aangescherpte advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Uit de metingen blijkt dat de concentraties schadelijke PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) op alle meetstations in de IJmond, waar staalfabriek Tata ligt, vorig jaar zijn toegenomen vergeleken met 2021. Het bedrijf heeft eerder gezegd dat de uitstoot van PAK’s de afgelopen jaren is gehalveerd.

De enige PAK waarvoor een wettelijke richtwaarde bestaat, benzo(a)pyreen, ligt op alle meetpunten nog steeds ruim onder de wettelijke richtwaarde, aldus de provincie. Die meldt dat de verhoogde PAK-concentraties in Noord-Holland volgens het RIVM niet door een lokale bron lijken te zijn beïnvloed. “Op basis van een eerste inschatting van de GGD zou de verhoging van PAK’s mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtstook.”

Wat betreft zware metalen is op sommige meetlocaties een toename te zien, terwijl op andere plekken een daling is gemeten. Dat is volgens de provincie veroorzaakt door weersomstandigheden. De meetwaardes blijven wel ruim onder de wettelijke grenswaarde.

De omgevingsdienst OD NZKG gaat samen met GGD-Amsterdam proberen te achterhalen hoe het komt dat de concentraties van sommige stoffen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij wordt onder meer gekeken welke bronnen zorgen voor luchtvervuiling. De resultaten worden na de zomer verwacht.