OM eist taakstraffen tegen klimaatactivisten voor opruiing

Tegen zeven klimaatactivisten heeft het Openbaar Ministerie woensdag taakstraffen geëist voor opruiing. Vijf van hen zouden 60 uur taakstraf moeten krijgen, een iemand 80 uur en de laatste 90 uur, vindt het OM. Voor een van de verdachten stelt het OM vrijspraak voor.

De actievoerders riepen op sociale media andere mensen op om mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion op 28 januari. Het OM benadrukt dat het blokkeren van de weg gevaarlijk en strafbaar is. Oproepen om mee te doen was dus opruiing, vindt het OM.

Extinction Rebellion stelt dat de demonstraties vreedzaam zijn. De officier van justitie is het hier niet mee eens. “De activisten zeggen net zo lang door te gaan met het blokkeren en bekladden van de A12 totdat de overheid hun eisen inwilligt”, beargumenteert ze. Dat andere burgers maar moeten omrijden en dat activisten niet luisteren naar de politie en burgemeester als die hen opdragen om de snelweg te verlaten, zijn volgens de officier andere voorbeelden die laten zien dat de blokkades niet vreedzaam zijn.

Bovendien geeft Extinction Rebellion trainingen aan klimaatactivisten waarin hun wordt geleerd om “zo belemmerend mogelijk” te zijn, zegt de officier. Zo zouden activisten daar leren hoe ze zich kunnen vastplakken aan het wegdek of hoe ze zich zo zwaar mogelijk kunnen maken voor als de politie hen op wil tillen. “Het heeft er alle schijn van dat de activisten de A12 blokkeren voor de aandacht”, vervolgt de officier. “En dat is geen legitiem doel volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

De acht klimaatactivisten werden in de week voor de A12-blokkade op 28 januari aangehouden voor opruiing. Het OM gaf ze een gebiedsverbod voor de Utrechtsebaan, zoals dat stuk van de A12 heet. Dit had niet als doel het demonstratierecht te verhinderen, stelt de officier. De aanhoudingen waren echter van belang om “wanordelijkheden op wegen rond Den Haag” te voorkomen. Op de vraag waarom juist deze acht activisten zijn aangehouden, zegt de officier dat het OM ervoor heeft gekozen de “personen met de meest actieve en invloedrijke rol te vervolgen”.

Een van de verdachten was ondanks het gebiedsverbod alsnog aanwezig bij de blokkade van de A12 op 28 januari. Het OM eist daarom tegen hem de hoogste taakstraf van 90 uur. De verdachte zelf zegt dat hij erbij was omdat hij dit ook aangekondigd had en hij zijn woord na wilde komen.

Overigens is voor de laatste activist vrijspraak voorgesteld omdat zij haar oproep alleen deed in een appgroep waarvan de leden al bereid waren om mee te doen aan de blokkade, erkent de officier van justitie. “V. heeft daarbij hoogstens actievoerders opgeruid die geen aansporing meer nodig hadden.”