Opnieuw explosie aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam

Aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaatsgevonden. Een omstander zag bij een horecagelegenheid een vlam, hoorde een knal en zag iemand wegrennen.

Door de ontploffing is een rolluik beschadigd. Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek met een explosievenverkenner.

In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al een explosie aan de Wolphaertsbocht, toen in het portiek van een appartementencomplex, waar ook brand uitbrak. Dat zorgde voor aanzienlijke schade. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen aanwijzingen dat de zaken met elkaar te maken hebben.