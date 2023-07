Bij een explosie aan de Gerrit Rietveldsingel in Diemen (Noord-Holland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een ruit uit een woning geblazen. Niemand raakte gewond.

Bewoners in de omgeving werden rond 03.50 opgeschrikt door een harde knal. De politie doet met meerdere agenten, rechercheurs en specialisten onderzoek naar de ontploffing.