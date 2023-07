Tubbergen verwacht eerste bewoners asielhotel medio maart 2024

De Twentse gemeente Tubbergen verwacht dat de eerste asielzoekers medio maart volgend jaar hun intrek kunnen nemen in het zogeheten asielhotel in het dorp Albergen. Dat staat in een planning die de gemeente op de website heeft gepubliceerd. In de planning is er rekening mee gehouden dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de omgevingsvergunning die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangevraagd.

Het ministerie van Justitie kocht hotel ’t Elshuys in Albergen vorig jaar aan om er een azc van te maken. Het COA rekende er toen op dat er in het najaar van 2022 al driehonderd mensen ondergebracht konden worden. Maar de gemeente Tubbergen zei overvallen te zijn door het besluit en de omwonenden waren woedend. Dat heeft voor veel vertraging en aanpassingen in de plannen gezorgd.

Het COA vroeg in februari van dit jaar een omgevingsvergunning aan, maar moest die van de gemeente aanvullen. Dat is recent gebeurd. Tubbergen denkt nu tussen half december en medio januari een besluit te kunnen nemen over het verstrekken van de vergunning. Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld. De gemeente verwacht een voorlopige voorziening te moeten aanvragen bij de rechter. Als de vergunning in stand blijft, kunnen de eerste asielzoekers in maart komen. Eind mei zou het azc dan helemaal klaar zijn.

Omwonenden hebben dinsdagavond nog betoogd bij de gemeente, omdat ze willen dat het azc zeker op 1 november 2032 weer verdwijnt. Ook willen ze de garantie dat er geen zogenoemde veiligelanders in Albergen worden ondergebracht, omdat die naar hun mening voor “gedoe” zorgen.