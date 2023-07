Tweetal aangehouden voor stalking en bedreigingen via Telegram

De politie heeft dinsdag twee mannen aangehouden omdat ze meerdere mensen digitaal zouden hebben bedreigd en gestalkt. Ook wordt het tweetal verdacht van deelname aan een criminele organisatie via groepen en kanalen op de berichtendienst Telegram. Volgens de politie zijn de mannen, een 26-jarige inwoner van het Brabantse Deurne en een 39-jarige man uit Venlo, twee van de beheerders van die groepen.

De actiefste Telegramgroep die in het politieonderzoek naar voren kwam, is het zogeheten Looijkartel. Volgens de politie waren op het hoogtepunt zo’n 7000 mensen lid van die groep en werden er duizenden beledigende en bedreigende berichten in gedeeld. Ook riepen leden van de groep op tot geweld en tot het vernietigen van andermans eigendommen.

De verdachten zijn aangehouden in hun woonplaats, maar het politieonderzoek naar de zaak vindt plaats vanuit Hilversum. Daar komt het slachtoffer vandaan dat vooral het mikpunt was, legt een woordvoerder van de politie uit.

Over de identiteit van die persoon kan de woordvoerder om privacyredenen niets zeggen, maar eerder schreef NH Nieuws dat vooral de Hilversumse youtuber Bradley van Dijk slachtoffer was van het Looijkartel. Volgens de regionale omroep wordt hij al meer dan twee jaar bedreigd en gepest door leden van de Telegramgroep, die hem beschuldigen van pedoseksualiteit, wat volgens Van Dijk onzin is.

Vorige maand werd het Looijkartel door Telegram offline gehaald. Maar daarna is er weer een nieuwe groep gestart, zegt de politie. Die groep had wel minder leden.

De politie zegt dat de berichten in de Telegramgroepen per definitie onacceptabel zijn. “Wat nu een grap lijkt, kan een ander levenslang schaden. In deze zaak zagen we regelmatig uitspraken voorbijkomen waarin iemand onterecht werd beschuldigd of beticht van een strafbaar feit. Daarnaast werden er serieuze bedreigingen geuit, tegen verschillende personen en hun omgeving.”

Onderzocht wordt of de twee aangehouden mannen zelf ook hebben opgeroepen tot opruiing in de Telegramgroepen die ze beheerden. De twee zitten vast in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Ook zijn hun apparaten in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen volgen in de zaak, omdat ook andere leden van de onlinegroepen worden onderzocht.