Verdachte klimaatactivisten: vervolging voor opruiing is vreemd

De acht klimaatactivisten die door het Openbaar Ministerie worden vervolgd voor opruiing vinden het vreemd dat zij zijn aangehouden. Een van de verdachten, acteur Sieger Sloot, noemt het “surrealistisch”. Een andere verdachte wijst er woensdagochtend in de rechtbank in Den Haag op dat honderden mensen op sociale media opriepen om naar de A12-blokkade van Extinction Rebellion te gaan.

Weer een andere verdachte laat zien dat hij bij zijn oproep op Twitter ook een bericht van Urgenda-directeur Marjan Minnesma had geretweet. In dat bericht roept ze haar duizenden volgers ook op om naar de A12 te gaan voor de demonstratie van Extinction Rebellion (XR). “Waarom zit Minnesma dan niet bij ons als verdachte?” vraagt hij zich af. Toch staan de klimaatactivisten nog steeds achter hun boodschap. Ze benadrukken dat ze de demonstraties tegen fossiele subsidies noodzakelijk vinden.

“Het is een zaak tussen leven en dood”, zegt een van de verdachten. “We zitten in een klimaatnoodtoestand. Daarom demonstreren we op deze plek.” Extinction Rebellion heeft de Utrechtsebaan, zoals dat stuk van de A12 in Den Haag heet, inmiddels zeven keer geblokkeerd. De weg ligt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in. Ze willen dat de overheid geen subsidies meer geeft aan fossiele bedrijven.

In de rechtbank waren beelden te zien van activisten die de A12 overstaken in november vorig jaar. Daarop is te zien hoe klimaatactivisten voor auto’s gaan staan, zodat ze niet meer door kunnen rijden. Het OM noemt het gevaarlijk en een belangrijke reden voor de vervolging tot opruiing. De activisten vinden dat de beelden vertekenend zijn. “We bereiden de blokkades altijd heel goed voor en dit is het enige incident dat het OM kan tonen”, zegt een van de verdachten. Hij noemt het een ongelukkige gang van zaken. Bovendien vinden de activisten dat de gemeente Den Haag de demonstraties zou moeten faciliteren, zodat onveilige situaties niet kunnen voorkomen.

Ook zeggen ze dat klimaatverandering de veiligheid van mensen wereldwijd in gevaar brengt. Ze wijzen naar overstromingen, droogte en de hitte op dit moment in Zuid-Europa. Sloot vult aan dat de klimaatactivisten dus “inderdaad zo wanhopig zijn” dat ze een risico lopen om de weg te blokkeren. “Natuurlijk hebben we ook nagedacht over op andere plekken demonstreren”, zegt hij. “Maar het heeft geen zin om op het Malieveld te gaan staan.” Ook andere activisten benadrukken dat, omdat “op het Malieveld geen media-aandacht is”.