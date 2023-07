Vierdaagselopers wacht een roze feest in Nijmegen

Deelnemers aan de Vierdaagse wacht vlak voor de finish van de tweede loopdag een groot roze feest in het centrum van Nijmegen. Nijmegen profileert zich op de woensdag van de Vierdaagse als “de roze regenbooghoofdstad van Nederland”. De Roze Woensdag eindigt dit jaar met een Pride Walk naar het finishterrein van de Vierdaagse. “We willen extra goed laten zien dat iedereen in Nijmegen helemaal zichzelf mag zijn”, aldus Joris Bouwmeister, directeur van de Vierdaagsefeesten in de stad.

De tweede wandeldag voert door het Land van Maas en Waal naar de gemeente Wijchen. De eerste lopers arriveren al vroeg in de ochtend in Alverna, een dorp in die gemeente. Na Wijchen komen de lopers via een brug over het Maas-Waalkanaal terug in Nijmegen. Op podia van de Vierdaagsefeesten die langs de route van de Vierdaagse staan is een roze programma georganiseerd. Heel veel wandelaars en feestgangers zijn in het roze gekleed.

Niet alle wandelaars zijn blij met Roze Woensdag. Door de grote drukte kunnen ze niet doorlopen en er ontstaan opstoppingen. Het is voorgekomen dat wandelaars te laat binnenkwamen omdat ze stil moesten staan in het stadscentrum. De gemeente plaatst nu dranghekken langs de drukste straten om feestvierders en het wandellegioen van elkaar te scheiden.