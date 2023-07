1354 lopers uitgevallen op derde dag Vierdaagse

De derde loopdag van de Vierdaagse was voor 1354 wandelaars te veel. Zij zijn donderdagmorgen niet meer gestart of onderweg uitgevallen. Dat betekent dat 39.469 lopers vrijdag aan de laatste wandeldag mogen beginnen met de feestelijke intocht in Nijmegen aan het eind.

Meer dan 1300 uitvallers op de derde dag van de Vierdaagse is opnieuw een hoog aantal. Deze 105e Vierdaagse telt elke dag vrij veel uitvallers. Ook zijn ongebruikelijk veel wandelaars dinsdag niet eens aan de prestatietocht begonnen. Het bestuur van Stichting De 4Daagse wil laten uitzoeken hoe dat precies komt, zegt marsleider Henny Sackers. Dit jaar is voor een nieuwe manier van inschrijven gekozen en mogelijk hebben daardoor meer deelnemers zichzelf overschat toen ze in februari een startkaart moesten bemachtigen. De Vierdaagse was in minder dan twee dagen helemaal uitverkocht. Er lopen ook opvallend veel wandelaars voor het eerst de 50 kilometer.

De Vierdaagselopers hebben vrijdag een uur extra de tijd om in Nijmegen de eindstreep te halen. Dat is elk jaar zo, omdat de intocht over de St. Annastraat voor veel oponthoud zorgt door het uitdelen van bloemen en muziekkorpsen onderweg. De Vierdaagselopers gaan eerst naar het Brabantse Cuijk.