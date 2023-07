136 bruggen in Amsterdam voldoen mogelijk niet aan eisen

In Amsterdam voldoen naar verwachting 136 bruggen niet aan de gewichtseisen voor zwaar verkeer. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst deze week aan de gemeenteraad. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat 33 bruggen in ieder geval niet aan de eisen voldoen. De gemeente verwacht dat dat ook geldt voor 103 andere bruggen in de stad.

Volgens wethouder Van der Horst betekenen de resultaten niet dat de 136 bruggen allemaal moeten worden hersteld. Voor het onderzoek is een “oude beoordelingsmethodiek” aangehouden, staat in de brief. Als de bruggen worden onderworpen aan het “nieuwe toetsmodel” voor houten funderingen, zal een deel van de bruggen wel aan de gewenste eisen voldoen, verwacht Van der Horst. Daarbij wordt ook gekeken naar de locatie van de bruggen. “Een brug bij sportvelden of in een park hoeft niet het zwaarste verkeer te kunnen dragen, zolang we dit maar goed vastleggen en het onmogelijk maken voor zwaar verkeer om over de brug te rijden.”

De wethouder schrijft verder aan de gemeenteraad dat 1194 kademuren in Amsterdam met behulp van satellieten in de gaten worden gehouden. Uit de gegevens van die satellieten blijkt dat 149 kademuren de afgelopen jaren “dermate veel bewogen lijken te hebben dat er aanleiding is voor nader onderzoek”. Van die 149 had de gemeente er 90 nog niet in beeld.

De gemeente Amsterdam is al een paar jaar bezig met het herstel van de talloze bruggen en kademuren in de stad, omdat vele daarvan in slechte staat zijn. In 2019 trok de gemeente hier honderden miljoenen euro’s voor uit. In april schatte de gemeente dat er de komende dertig jaar naar verwachting zo’n 80 tot 125 bruggen en ongeveer 60 kilometer kademuur hersteld moeten worden.