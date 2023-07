Amsterdam zoekt naar garages en lege tunnels voor nachtcultuur

De gemeente Amsterdam gaat maatregelen nemen om de nachtcultuur te ondersteunen. Zo is er grote behoefte aan beschikbare ruimte en zoekt de gemeente samen met projectontwikkelaars naar alternatieve locaties, zoals schuilkelders, garages of lege tunnels.

Het nachtleven in de hoofdstad staat onder druk door gebrek aan ruimte, oplopende kosten en tijdelijke huurcontracten. Vijftien maatregelen moeten ervoor zorgen dat de nacht “aantrekkelijk en veilig blijft voor alle bezoekers, artiesten, ondernemers en organisatoren”, aldus wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). Daarvoor trekt de gemeente 2,2 miljoen euro uit.

Volgend jaar gaat de gemeente een onderzoek doen dat in kaart moet brengen welke plekken voor nachtcultuur gebruikt kunnen worden, permanent of tijdelijk. Ook wordt er dan gekeken welke bestaande plekken verdere ondersteuning nodig hebben. Dat moet er voor zorgen dat het Amsterdamse nachtleven blijft bestaan, want volgens de gemeente is dat uniek en speelt het “een belangrijke rol in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur”.

Naast de zoektocht naar nieuwe locaties komt er onder meer een regeling gericht op het ontwikkelen van talent van “creatieve jongeren die willen organiseren, maken en ondernemen in de nacht”. Ook gaat de gemeente de Stichting N8BM, een aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het nachtleven, verder financieel ondersteunen en komt er een proef met een fonds voor geluidsisolatie, dat overlast in woongebieden moet tegengaan.