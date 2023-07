Defensie legt nieuwe drijvende brug voor Vierdaagse in de Maas

Militairen van het 101 Geniebataljon leggen donderdag voor het eerst een nieuw soort drijvende brug in de Maas bij Cuijk. Defensie heeft onlangs een nieuw systeem voor het bouwen van drijvende bruggen gekocht en dat wordt nu tijdens de Vierdaagse uitgeprobeerd. Genisten van de Koninklijke Landmacht leggen voor de laatste dag van de Vierdaagse altijd een tijdelijke brug in de Maas, zodat de lopers op vrijdag de rivier kunnen oversteken als ze van het Brabantse Cuijk naar Nijmegen teruglopen voor de intocht.

Het leggen van een pontonbrug is een oefening voor de militairen uit Hedel en Wezep. In tijden van nood moeten landmachtmilitairen zelf snel een brug over water kunnen leggen. Dat geldt zowel tijdens een operationele inzet als tijdens noodsituaties zoals een watersnoodramp. Het nieuwe bouwsysteem vervangt de verouderde pontonbruggen uit 1985. De nieuwe brugdelen zijn beter bestand tegen hoge stroomsnelheden van het water, aldus Defensie.

Donderdag bouwen de militairen de drijvende brug op proef. De burgemeesters van de gemeenten aan weerszijden van de Maas steken als eerste de oeververbinding over. Daarna krijgen toeschouwers een uur de tijd het water over te lopen. Dat is elk jaar erg populair. Daarna breken de genisten de brug weer af.

Vrijdagochtend vroeg bouwt Defensie de nieuwe tijdelijke brug opnieuw op voor het Vierdaagselegioen. In de loop van vrijdagmiddag wordt de brug weer afgebroken. Vanwege de tijdelijke brug is de scheepvaart over de Maas in Noord-Limburg donderdagavond en vrijdag gestremd.