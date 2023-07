Drenthe vraagt minister hertenkampen toe te blijven staan

De provincie Drenthe heeft demissionair minister Piet Adema (Landbouw en Natuur) gevraagd om het houden van damherten toch toe te blijven staan. Nederland telt circa 250 hertenkampen, waarvan tientallen in Drenthe. Vanaf juli volgend jaar mogen herten volgens de nieuwe huis- en hobbydierenlijst echter niet meer worden gehouden, waardoor de herten in de kampen zullen uitsterven.

Drenthe wijst de minister op de cultuurhistorische waarde van de kampen. Zo ligt midden in Assen sinds 1841 een hertenkamp dat onderdeel uitmaakt van de historische villabebouwing in dat deel van de Drentse hoofdstad. Een hertenkamp is daarnaast een laagdrempelige manier om kinderen in aanraking te brengen met dieren en de natuur en vervult een sociaal-maatschappelijke functie, schrijft de provincie aan de minister. De verzorging van de hertenkampen wordt vaak gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, “voor deze mensen is het een goede dagbesteding”.

Drenthe zocht steun bij andere provincies en gemeenten voor de oproep aan de minister, maar wist die niet te vinden.

Adema heeft eerder Kamervragen over het houden van damherten beantwoord en erop gewezen dat de nieuwe huis- en hobbydierenlijst is samengesteld op basis van objectieve criteria van onafhankelijke wetenschappers.