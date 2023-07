Een 77-jarige man uit Dalfsen is overleden door een ongeval tussen twee fietsers in een fietstunnel onder de N340 in Oudleusen (Overijssel) woensdagmiddag, meldt de politie donderdag. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Hoe het met de andere fietser gaat, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.