Frans Timmermans wil lijsttrekker PvdA/GL worden

Europees Commissaris Frans Timmermans heeft zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker voor de gezamenlijke fractie van PvdA/GroenLinks. Dat melden ingewijden. De fracties gaan voor het eerst met een gezamenlijke lijsttrekker, verkiezingsprogramma en kandidatenlijst de verkiezingen voor de Tweede Kamer in.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver liet woensdag weten de gezamenlijke lijst niet te gaan aanvoeren. Klaver zei in een interview in het AD plaats te willen maken voor een nieuw gezicht.

Timmermans is de eerste kandidaatlijsttrekker die zich gemeld heeft. Woordvoerders van de partijen willen zijn kandidatuur niet bevestigen. Zij stellen dat het aan de kandidaat zelf is om hier al dan niet ruchtbaarheid aan te geven.

Timmermans is een oude bekende in de Haagse politiek. Hij was onder meer Kamerlid voor de PvdA en staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken. In 2014 verliet hij voortijdig het kabinet om als Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie aan de slag te gaan. In 2019 was Timmermans PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Hij is momenteel als Eurocommissaris belast met de Europese Green Deal.

Vanaf woensdag tot en met 4 augustus kunnen leden van beide partijen solliciteren voor het lijsttrekkerschap. De lijsttrekkerscommissie voert in augustus gesprekken en komt vervolgens met een voordracht. Nadat die wordt vastgesteld door de partijbesturen, wordt de voordracht via een onlinestemming aan de leden voorgelegd. Op 22 augustus wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt.