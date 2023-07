Jubileumeditie festival Zwarte Cross van start

De 25e editie van festival Zwarte Cross gaat donderdag van start. Het festival in de Achterhoek, met artiesten als BLØF, RONDÉ, Bastille en Josylvio op het affiche, duurt tot en met komende zondag. Ook artiesten als Davina Michelle, FLEMMING, Miss Montreal, Goldband, John Coffey en Wolfmother staan op de podia in Lichtenvoorde. In totaal treden er 334 theater- en muziekacts op gedurende het lange weekend.

De organisatie van het festival liet eerder weten dat allerlei vormen van ontoelaatbaar gedrag op het evenement dit jaar streng worden aangepakt. Volgens organisator de Feestfabriek lukt het maar niet om “een kleine groep raddraaiers” te weren. Het gaat onder meer om discriminatie, racisme, homofobie, geweld en vrouwonvriendelijk gedrag, maar ook om wildplassen en gooien met bier, aldus de organisator.

Kaarten voor het festival zijn volledig uitverkocht. De tickets waren dit jaar duurder dan tijdens de vorige editie. Een dagkaart kost 45 euro, 12,50 euro meer dan een jaar eerder. Een campingkaart voor het complete weekend is 170 euro, bijna 40 euro meer. “In 2022 hebben wij de prijzen van 2019 (voor corona dus) aangehouden”, zei de organisatie daar eerder over. “Dat vonden wij wel zo netjes en sympathiek. Het zal echter niemand ontgaan zijn dat de afgelopen jaren de prijzen van alles behoorlijk gestegen zijn. Dat geldt dus ook voor ons met betrekking tot materiaal, inhuur en inkoop van spullen, et cetera. Vandaar dat wij op deze prijzen zijn uitgekomen.”

Zwarte Cross wordt sinds 1997 georganiseerd. Er komen dit jaar ruim 230.000 mensen op het evenement af. In 2020 en 2021 kon het festival door de coronapandemie niet doorgaan. Alle jaren was festivaldirecteur Tante Rikie het gezicht van het festival. Zij zwaaide vorig jaar na ruim twee decennia af.