Man (33) zwaargewond door schietincident Leeuwarden

Bij een schietincident in Leeuwarden is donderdag aan het begin van de middag een 33-jarige man zwaargewond geraakt. De man heeft volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en zou zijn geraakt door een vuurwapen bij een woning aan de Eikenstraat.

De politie vermoedt na een eerste onderzoek dat twee mannen na het schietincident de plaats waar het gebeurde hebben verlaten. Later in de middag heeft een 33-jarige man uit Leeuwarden zich bij de politie gemeld. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid en wordt verhoord.