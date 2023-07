Motie om cruiseschepen uit centrum Amsterdam te weren aangenomen

Een motie van D66 Amsterdam om cruiseschepen uit de binnenstad te weren is met een ruime meerderheid in de gemeenteraad aangenomen, laat die partij weten. De cruiseterminal vlakbij het treinstation Amsterdam Centraal moet verhuizen.

Het plan om de cruiseterminal te verplaatsen is niet nieuw. In 2016 zei Kajsa Ollongren, destijds wethouder in de stad, ook dat het moest verhuizen naar een plek buiten de binnenstad. Dit is alleen nog niet gebeurd.

“De vervuilende cruise past niet bij de duurzame ambities van onze stad”, zegt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk. Het is tijd voor actie, zegt ze, “want het klimaat wacht niet”. “Daarbij passen cruiseschepen in het stadshart niet in de opdracht van Amsterdam om het aantal toeristen te reduceren.”

D66 vormt samen met PvdA en GroenLinks een coalitie in Amsterdam.