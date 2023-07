Nieuwe Eurocommissaris krijgt niet per se pakket van Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft zijn politieke ambities in Nederland volgens de regels gemeld aan de voorzitter van de Europese Commissie, bevestigt een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur. Als Timmermans, die nu eerste vicevoorzitter is met klimaat in zijn portefeuille, definitief vertrekt om lijsttrekker van de nieuwe PvdA/GroenLinks-combinatie te worden, krijgt een nieuwe Nederlandse Eurocommissaris niet automatisch dezelfde taken en positie. Dat is aan voorzitter Ursula von der Leyen om te bepalen.

De Europese Commissie bestaat uit 27 leden inclusief de voorzitter, uit elke lidstaat een. Timmermans werd in 2014 door het toenmalige kabinet voorgedragen en in 2019 voor een tweede termijn van vijf jaar benoemd.

Timmermans zal naar verwachting na 22 augustus, als bekend moet zijn of hij inderdaad officieel de nieuwe lijsttrekker van PvdA/GroenLinks wordt, zijn commissietaken in Brussel neerleggen. De demissionaire regering van Rutte kan een, of meer, mogelijke vervangers aan Von der Leyen voorstellen. Zo stuurde Bulgarije twee kandidaten toen zijn commissaris eerder dit jaar vertrok, en koos Von der Leyen daar zelf haar favoriet uit om voor te dragen voor instemming van de lidstaten en het Europees Parlement.

Het mandaat van de huidige commissie vervalt in het najaar van 2024, kort na de Europese verkiezingen in juni. Het is volgens ingewijden heel goed mogelijk dat Von der Leyen voor die laatste periode Timmermans’ portefeuille niet aan zijn Nederlandse opvolger overdraagt maar aan een andere commissaris geeft en meer herschikkingen in de commissie doorvoert.