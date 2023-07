Opgepakte man (38) steekpartij Leiden verdacht van moord

De 38-jarige man die maandagmiddag is aangehouden vanwege de fatale steekpartij in Leiden wordt verdacht van moord en twee keer poging tot moord. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De Leidenaar blijft nog veertien dagen vastzitten, heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Op de Oude Rijn in de binnenstad van Leiden werd afgelopen vrijdag een 66-jarige man doodgestoken in Diaconaal Centrum De Bakkerij. Bij de steekpartij raakten twee anderen gewond.

Aanvankelijk had de politie een andere verdachte in beeld. Deze 39-jarige Leidenaar werd vrijdagmiddag na een urenlange klopjacht aangehouden, maar de politie stelde hem woensdag weer op vrije voeten. De man geldt ook niet meer als verdachte.