Opvallend grote drukte bij Rode Kruis tijdens Vierdaagse

De hulpverleners van het Rode Kruis hebben het dit jaar erg druk tijdens de Vierdaagse. Het aantal behandelingen dat is uitgevoerd sinds het wandelevenement dinsdag van start ging, bedraagt al 3582. Dat is bijna twee keer zoveel als tijdens de hele Vierdaagse vorig jaar, waarvan toen wel een dag werd doorgestreept vanwege de hitte.

De dienst verwacht dat zich donderdag nog veel meer lopers melden voor met name blaarbehandelingen. Het Rode Kruis neemt tot een half uur na sluiting van de finishbureaus van de Vierdaagse nieuwe patiƫnten aan. Die moeten dan nog wel uren op een behandeling wachten, waarschuwt een woordvoerster. Donderdag zijn opnieuw extra ploegen blarenprikkers ingezet, nadat er woensdag met extra personeel tot laat in de avond was doorgewerkt.

Het Rode Kruis en de organisatie van de Vierdaagse hebben nog geen goede verklaring voor het grote aantal blaarbehandelingen en het opvallend hoge aantal uitvallers op de woensdag. Er waren dit jaar volgens het Vierdaagsebestuur opmerkelijk veel debutanten op de 50 kilometer. Dat zou een reden kunnen zijn, maar er is onderzoek nodig om de oorzaak precies te achterhalen. “Want het is de hele week prima wandelweer en er gebeuren geen rare dingen”, aldus marsleider Sackers.