Veel mensen bij Vierdaagsefeesten, ‘optreden Bruls hoogtepunt’

Het was opnieuw “gezellig druk” bij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, meldt een woordvoerder. Voor een aantal locaties is een druktemelding afgegeven, dat komt nog voor de melding ‘vol’. Er is op de tweede wandeldag een groot roze feest in de stad en burgemeester Hubert Bruls trad op met een Vierdaagselied. “Dat was misschien wel het hoogtepunt van de avond.”

Volgens de woordvoering waren er veel positieve reacties op het optreden van Bruls, directeur Wilco van Schaik van voetbalclub NEC, zakenman en dierentuindirecteur Marcel Boekhoorn en het Nijmeegse model Janneke Scherpenhuyzen op het Faberplein.

Het was een lied op het deuntje van I’m Gonna Be (500 Miles) van The Proclaimers. “Echte lopers stappen niet en echte stappers lopen niet”, zo leest de woordvoerder een stuk van de songtekst op. Dat verwijst naar de mensen die meedoen aan de Vierdaagse en de mensen die komen naar de Vierdaagsefeesten.

Daar heeft de woordvoerder ook nog wat data bij. Zo gaat 72 procent van de feestgangers alleen naar de feesten, 6 procent loopt én komt daarna naar de feesten. Dan zijn er ook nog de mensen die eerst naar de feesten gaan en dan na het stappen de lopers aanmoedigen.

De Vierdaagsefeesten trekken in de regel zo’n 1,5 miljoen bezoekers.