Amsterdamse Queer & Pride duurt 2 weken en wil inclusiever zijn

De Pride in Amsterdam, die zaterdag weer losbarst, ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Zo heeft het feest de nieuwe naam Queer & Pride gekregen en duurt het niet negen dagen zoals gebruikelijk, maar organiseren twee verschillende partijen ieder een ‘eigen’ week. De veranderingen komen voort uit de wens om het lhbtiq+-evenement inclusiever en minder commercieel te maken.

De afgelopen jaren klonk vanuit een deel van de regenbooggemeenschap kritiek op de Pride. Zo moest het inclusiever, meer “voor en door de hele lhbtiq+-gemeenschap” en moest de roemruchte botenparade minder commercieel. De gemeente kwam met nieuw beleid, met daarin onder meer vroegere eindtijden voor de straatfeesten en een kleinere en minder commerciĆ«le botenparade, dat eigenlijk dit jaar al moest ingaan. De deadline om dat voor elkaar te krijgen was echter te krap, waardoor het met een jaar is opgeschort.

Na lange gesprekken, waarbij nogal wat onenigheid was over hoe het evenement ingericht moest worden en door wie, is bedacht dat dit jaar twee weken worden georganiseerd, door verschillende partijen. De nieuwe organisatie Queer Amsterdam is verantwoordelijk voor de eerste week, en Stichting Pride Amsterdam en de Stichting Andreas Cultuurfonds nemen de tweede week voor hun rekening.

De eerste week, die in het teken staat van “het bevorderen van gelijkwaardigheid en het bestrijden van kansenongelijkheid”, begint op zaterdag met de Pride Walk. Tot en met vrijdag 28 juli staan er sportieve activiteiten, queer filmavonden, conferenties en feestjes op het programma. Volgens de voorzitter van Queer Amsterdam, Naomie Pieter, is Queer & Pride “een middel om bij te dragen aan een inclusiever Amsterdam, waar iedereen zichzelf kan zijn”.

Week twee, die naast aandacht voor emancipatie, cultuur en debat ook gaat om viering en ontmoeting, begint op 1 augustus en eindigt met de Canal Parade op 5 augustus en een slotfeest op de Dam op 6 augustus. Dit jaar is het thema #YouAreIncluded. “Hiermee laten we de wereld zien hoe uniek Amsterdam is, dat iedereen ertoe doet en dat we samen strijden voor een veilige toekomst”, aldus de organisatie.

Het vieren van Pride begon 27 jaar geleden als burgerinitiatief als cadeau aan de Amsterdammers. In de loop der jaren groeide het evenement uit tot een wereldberoemd meerdaags festival met honderdduizenden bezoekers. Wie de komende jaren Pride gaat organiseren, is nog niet bekend.