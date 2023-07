Belregels voor Ali G. vanuit EBI blijven van kracht

Het wordt de familie van de veroordeelde Ali G. niet makkelijker gemaakt om telefonisch contact met hem op te nemen. De rechter oordeelde in een door G. aangespannen kort geding dat de regels die gelden voor bellen vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught van kracht blijven. G. zit een celstraf uit van negentien jaar en tien maanden voor zijn rol in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. Hij wil dat zijn vrouw en kinderen gemakkelijker contact met hem op kunnen nemen in de EBI en startte daarop een kort geding.

G. mag per week in totaal tien minuten bellen met zijn vrouw en drie kinderen van 10, 9 en 5 jaar. Daarvoor moeten zijn familieleden wel wekelijks afreizen naar de penitentiaire inrichting in Lelystad, vertelde hij tijdens de behandeling van het kort geding. Zijn advocaat noemde de maatregel “draconisch” en “disproportioneel”.

De rechter oordeelt nu dat de plek om de klacht van G. te beoordelen niet de rechtbank is maar de klachtencommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). “Deze procedure is een rechtsgang met voldoende waarborgen waardoor een weg naar de kortgedingrechter is afgesloten”, aldus de rechter.

De eis om de regels te versoepelen van de familie van G. wees de rechter af. De rechtbank volgt hiervoor een eerdere uitspraak van diezelfde commissie van de RSJ. Die wees eerder een soortgelijk verzoek van een gedetineerde af.

Dit belregime is ingesteld voor G. om ervoor te zorgen dat hij zijn criminele praktijken niet kan voortzetten vanuit de cel. G. is veroordeeld omdat hij diverse mannen zou hebben aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel. Hij zou daarmee vanuit de gevangenis De Schie in Rotterdam zijn doorgegaan en werd daarom overgeplaatst naar Vught. De strafzaak loopt nog in hoger beroep

De rechter geeft de minister nog ter overweging de familie van G. hem te laten bellen vanuit een politiebureau in de buurt van hun woonplaats.” Omdat de last voor de jonge kinderen wordt verlicht als zij naar hun vader kunnen bellen vanuit een politiebureau in de omgeving van hun woonplaats.”