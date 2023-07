COA pleit voor snelle invoering spreidingswet asielzoekers

De spreidingswet asielzoekers moet snel worden ingevoerd en dus door de Tweede Kamer worden behandeld, ook al is het kabinet demissionair. Daarvoor pleit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Met die wet kan het “grote tekort” aan opvangplekken structureel worden opgelost, schrijft het COA.

Ook het opvangsysteem kan daarmee stabieler worden gemaakt, schrijft Joeri Kapteijns, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van het COA aan de staatssecretaris. Kapteijns hoopt dat de Tweede Kamer “concludeert dat Nederland zich op dit dossier geen stilstand kan permitteren en zal besluiten de spreidingswet niet controversieel te verklaren”.

De Tweede Kamer beslist begin september of de wet wordt behandeld of dat dit pas gebeurt als er een nieuw kabinet is. Het kabinet is over de asielaanpak gevallen.

Het COA maakt zich grote zorgen over een dreigend uitstel van de wet, die bedoeld is om asielzoekers eerlijk en evenredig over alle gemeenten te verdelen. Het COA zag dat diverse gemeenten “al in de geest van het wetsvoorstel gingen handelen en een stap naar voren zetten”, maar ziet nu gemeenten aarzelen, “terwijl opvangplekken zo hard nodig zijn”.

Ook Van der Burg maakt zich zorgen over gemeenten die hun plannen in de ijskast zetten, zei de staatssecretaris vorige week.

Het belang van een structurele oplossing om de druk op de asielopvang te verminderen en meer stabiliteit te brengen in het systeem van opvang, kan wat het COA betreft niet “vaak genoeg worden herhaald”. De spreidingswet is een “belangrijke bouwsteen om dit te bereiken”, schrijft het COA.

“De situatie in Ter Apel lijkt weliswaar minder ernstig dan in de zomer van 2022, maar dat was dan ook een dieptepunt dat zich nooit meer zou mogen voordoen. De asielopvang in het geheel is echter nog steeds allesbehalve stabiel.”

Vorige zomer moesten honderden asielzoekers noodgedwongen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorbrengen. In deze zomer is dat nog niet gebeurd.

Het aantal opvangplekken blijft krap en is het “meest prangend” voor alleenreizende jongeren (amv’s). Er is nog steeds noodopvang van het COA nodig als ook tijdelijke opvang die gemeenten bieden, schrijft het COA. De kwaliteit van de (nood)opvang is bovendien niet overal op orde, tekent het daarbij aan.