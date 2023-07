Haagse wethouder over stoppen Parkpop: was een begrip

De Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie en Cultuur) noemt het stoppen van festival Parkpop “een verdrietige maar begrijpelijke keuze”. Het gratis festival, dat veertig jaar bestond, was “een begrip” in Den Haag. “En daar komt nu een einde aan. Dat is even slikken. Veel inwoners dragen Parkpop een warm hart toe en ook bezoekers van buiten de stad zullen Parkpop gaan missen”, reageert Bruines.

De organisatie van het festival maakte vrijdag bekend dat er geen nieuwe editie meer komt. Het evenement draaide al langer verlies. De kosten stegen door onder meer de coronacrisis en de hoge energieprijzen, maar ook materialen en personeel zijn duurder geworden.

“Er zijn veel pogingen gedaan om Parkpop te behouden, zoals het onderzoek naar een betaalde editie”, zegt de wethouder. “De organisatie heeft ons laten weten dat het, onder andere door de ontwikkelingen in evenementenland, helaas onmogelijk is gebleken een nieuwe rendabele editie te organiseren.”

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals vindt het “verdrietig” dat Parkpop, “zo’n icoon van de Nederlandse popcultuur”, noodgedwongen moet stoppen. “We zien op veel plekken dat het haast onmogelijk is nog gratis evenementen en festivals te organiseren. Het is niet houdbaar”, zegt directeur Berend Schans. Dat komt onder meer door de stijgende kosten voor het programma en de productie en de kosten om “├╝berhaupt voor een vergunning in aanmerking te komen”. Het verdwijnen van het evenement is volgens hem “een gemis voor Den Haag en omgeving”.

Parkpop was een van de grootste gratis festivals van Europa. Onder meer Goldband, De Jeugd van Tegenwoordig, DI-RECT en Golden Earring traden er op.