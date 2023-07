Kuipers blij met uitspraak rechter over kinderhartcentra

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers is blij dat de voorzieningenrechter heeft besloten dat hij voorlopig mag doorgaan met zijn plan om kinderhartchirurgie te centraliseren. Hierdoor zijn operaties aan aangeboren hartafwijkingen straks nog maar op twee plekken mogelijk. De uitspraak leidt ertoe dat “het transitieproces nu door kan blijven gaan en geen kostbare tijd wordt verloren”.

De operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen kunnen nu nog op vier locaties worden uitgevoerd: in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het UMC Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC. Straks morgen de operaties alleen in Rotterdam en Groningen plaatsvinden.

Het is “voor alle betrokken patiënten, hun naasten en zorgprofessionals van het grootste belang dat er zo snel mogelijk stappen worden gezet in de concentratie van deze zorg”, aldus Kuipers in een reactie. Daarom moeten de medische centra en het zorgpersoneel hun verantwoordelijkheid nemen om samen te werken en de centralisatie goed voor te bereiden, benadrukt de demissionaire bewindsman.