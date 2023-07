LUMC teleurgesteld over besluit rechter over kinderhartcentra

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is teleurgesteld over het besluit van de voorzieningenrechter om de pauzeknop niet in te drukken als het gaat om het plan van demissionair zorgminister Ernst Kuipers om de kinderhartchirurgie te centraliseren. Kuipers wil dat operaties aan aangeboren hartafwijkingen straks nog maar op twee plekken mogelijk zijn.

Volgens de voorzieningenrechter heeft het besluit van Kuipers momenteel nog geen “onomkeerbare gevolgen”, maar daar is het LUMC het niet mee eens. Nico Blom, kindercardioloog van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), zegt dat het voor veel onrust zorgt onder patiĆ«nten en het personeel. “We hoopten dat het indrukken van de pauzeknop deze onrust iets zou wegnemen”, stelt Blom. “Het was fijn geweest voor de motivatie van het personeel en het vertrouwen van patiĆ«nten. Het zou een signaal geven dat er heel goed naar het plan gekeken wordt.”

“Op het spreekuur horen we van veel ouders dat ze speciaal naar ons centrum zijn gekomen vanwege onze expertise. Zij vragen zich af waar een volgende operatie zal worden uitgevoerd. Daar zijn ze bezorgd over.” Ook onder artsen is er onrust, zegt hij. “Er wordt al aan ze getrokken. Sommigen krijgen aanbiedingen van andere ziekenhuizen of vanuit het buitenland, maar ze blijven trouw aan hun eigen centrum en wachten de rechtszaak af.” In november wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan oordeelt de rechter definitief of het besluit van Kuipers rechtmatig is.

Voor het LUMC heeft het “verstrekkende gevolgen” als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt, zegt Blom. De bezetting op de kinder-ic zou zo laag worden dat deze niet levensvatbaar is. “De intensive care voor kinderen en de gehele kindergeneeskunde binnen het LUMC worden hierdoor geraakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwde eerder in een analyse voor de negatieve gevolgen van het terugbrengen van het aantal centra van vier naar twee. Het LUMC zou zelfs zijn status als academisch ziekenhuis kunnen verliezen als de kinderhartchirurgie daar verdwijnt.